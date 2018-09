Hoezo-herfst-cake

Een lastig ingrediënt is moutextract. Dat is gerstemoutstroop, of maltozestroop in het Nederlands en je kan het in iedere Ekoplaza-achtige winkel kopen. Je kan het ook vervangen door echte ahornsiroop. Beide versies zijn me toch lekker!

Bekijk ook: Bloemkool uit de oven

Doe de pruimen en rozijnen in een kom en giet er hete thee over. Earl Grey is in dit geval erg lekker, wil je het donkerder van smaak dan neem je Lapsang Souchong. Laat vier uur weken. De oven op 180°C. Doe moutextract en bruine suiker bij elkaar en verwarm licht tot de suiker is opgelost. Gebruik je ahornsiroop dan heb je geen suiker nodig. Meng speltmeel en bloem met bakpoeder en zout. Pureer het grootste deel van het geweekte fruit.

Giet het bij de rest van het fruit samen met de moutstroop. Klopt de eieren los. Nu alles bij elkaar, zacht maar goed mengen. Het mengsel in een beboterde en bepapierde cakevorm (20 bij 9 cm) en 50 minuten in de oven. Daarna bestrijken met wat extra maltstroop, laten afkoelen en een dag wachten voor je de eerste plak neemt. Hertog Jan Grand Prestige in het glas. Hoezo, herfst? Leve de herfst!!!

Nodig voor het gezin:

• 125 gr gedroogde pruimen

• 125 rozijnen

• 150 ml sterke thee

• 150 gr moutsroop (of 200 gr ahornsiroop)

• 2 eetl extra voor bestrijken achteraf

• 100 gr lichte basterdsuiker (weglaten bij gebruik ahornsiroop)

• 125 gr speltmeel

• 125 gr speltbloem

• 1 thee bakpoeder

• 2 grote eieren

• 1 snuf zout