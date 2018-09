PUNK: veiligheidsspelden, hanenkammen én Iggy Pop

Lezer Ruud Versteeg verkneukelt zich nog steeds als hij terugdenkt aan het legendarische optreden van punkheld Iggy Pop bij Toppop, najaar 1977. „Toppop was toch een heel keurig programma. Opeens zien we daar Iggy Pop over de studiovloer kronkelen. Alsof hij een toeval kreeg.”

„In mijn herinnering zat hij onder het bloed. Hij zag er in ieder geval enorm smerig en verlopen uit en nam de planten in de studio te grazen. Mijn broer en ik genóten. Vooral omdat onze vader, een groot fan van de orgelplaten van Cor Steyn, met open mond en een blik vol afgrijzen naar dit verderfelijke stukje popcultuur zat te kijken.”

De Amerikaan Iggy Pop (echte naam James Osterberg), beschouwd als peetvader van de punk, liet met zijn spraakmakende optreden mainstream Nederland met het fenomeen punk kennismaken. Zijn best aanstekelijke nummer Lust for life beklom de hitparades. Punk bloeide eind jaren 70 op in Engeland, onder werkloze jongeren die niets met het optimisme van de hippies hadden. Ze kleedden zich in zwarte, gescheurde kleding, overal veiligheidsspelden en scheermesjes, en hanenkam annex stekels in het haar. Bekendste band: de Sex Pistols met Sid Vicious.

Iggy Pop maakte indruk toen hij een plant in het Toppop-decor sloopte. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Punk was vooral een middel om me lekker tegen m’n ouders af te zetten”, schrijft Joke van de Ven. „Als ik eraan terugdenk, moet ik erg om mezelf lachen. Heel veel zwarte make-up op m’n blonde koppie, een leren jas, kistjes en een strakke zwarte broek met scheuren aan. Zo ging ik naar optredens van punkbands zoals de Zweetkutten. Mijn moeder winkelde het liefst bij Peek & Kloppenburg en bleef er zowat in. Doel bereikt!”

Als keurig Zoetermeers meisje was punk voor mij vooral iets wat je op televisie zag. Ver weg. Op school meende een enkeling een zwart leren jack te moeten aantrekken met een veiligheidsspeld eraan, maar dat was het dan ook wel. „Punk werd in Nederland vooral aangehangen in de krakersscene”, schrijft Peter de Waard. „Een randverschijnsel dat aan het grote publiek voorbijging. In 1977 traden de Sex Pistols in Paradiso op waar misschien 400 man bij was. De Nederlandse punker Paul Tornado bracht een single uit, Van Agt Casanova die misschien nog ergens een bel doet rinkelen.”

Jan Piersma ging in de jaren 80 en 90 jaarlijks in januari naar het Hoogovenschaaktoernooi in Wijk aan Zee. „Om ons in de stemming te brengen, werd onderweg keihard een cassettebandje met The passenger van Iggy Pop afgespeeld en meegezongen. Dat gaf ons zo’n goed gevoel dat menig tegenstander zijn koning moest omleggen.” Iggy moest eens weten!

Volgende week: de vier zusters Cligge, alle vier negentig-plus! Overtreft u hen? Reageer via toen@telegraaf.nl