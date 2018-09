Ultieme luxe in Barcelona

Een stadshotel met zwembad op het dak; ik vind het ultieme luxe. Wat is het fijn om na een dag van slenteren, shoppen en cultuur snuiven in zo’n zwembad te eindigen! Uiteraard met een drankje en uitzicht over de stad. Het OD hotel in Barcelona maakt het nog gekker door ook kamers met privézwembad aan te bieden.

Ook voor mensen met een kleiner budget is het er één grote verwennerij. Bijvoorbeeld omdat het overal in het hotel zo lekker ruikt. En vanwege de ligging in de wijk Eixample, met Plaça de Catalunya, de Sagrada Família en fijne winkelstraten binnen handbereik. Of neem het interieur: in een Scandinavische sfeer worden designmeubelen van Charles en Ray Eames en Mies van der Rohe afgewisseld met minder bekende ontwerpen. Alles even smaakvol, tot de mooie koffietafelboeken van Taschen en het soundsysteem van B&O aan toe.

Met ook nog eens een maxi- in plaats van een minibar in de kamer wordt de verleiding groot om tussen de knisperende lakens te blijven liggen. Ik kies er toch voor om de rest van het hotel te ontdekken. Vooral tijdens het weekeinde is de leuke bar aan de straatkant een trekpleister voor lokale stappers. Altijd handig om een leuke hang-out om de hoek te hebben en dat je daarna je bed kunt inrollen.

Na het ontbijt – ook niets mis mee – bekijk ik de kunstexpositie op de begane grond. In mijn sportkleding, omdat ik graag de gym induik voordat ik aan mijn dag begin. Tot mijn verbazing kan er niet in het hotel worden gesport, maar krijgen gasten toegang tot een exclusieve sportschool op tien minuten wandelen. Een slimme zet, bedenk ik me later op de loopband. Een hotelgym is zelden uitgebreid en luxe en deze enorme sportschool is een avontuur op zich. De Spanjaarden trainen er met hun personal trainer, de apparatuur is het nieuwste van het nieuwste en alles straalt zoveel luxe uit dat zelfs sporten in Barcelona een bijzondere ervaring wordt.

In ’t kort

Interieur

Minimalistisch met veel hout, design en open ruimtes. Alles even smaakvol.

Ligging

Kan niet beter. De highlights van Barcelona binnen handbereik.

Service

De medewerkers zijn jong, vriendelijk en servicegericht.

Praktisch

De boetiek-hotels van OD vind je ook op Ibiza. Elke vestiging geeft een eigen twist aan het concept. Kamerprijzen vanaf 180 euro.

od-hotels.com