Recept van de dag: aardappels uit de oven

Nodig:

• aardappels naar smaak

• olijfolie

• tijm

• karnemelkse saus

Bereiding:

Als je nog een boer of teler in de buurt hebt en hij heeft een zak Lekkerlanders of andere aardappels bij je voor de deur gezet of je hebt er wat gekocht, dan zou je kunnen overwegen om die aardappels eens goed te boenen. Dan te koken.

Tot ze maar net aan gaar zijn. Laat heel even afkoelen. Snij door. Doe een laagje lekkere olijfolie in een braadslee. Zet de aardappels met de doorgesneden kant daarin. Dan grof zeezout erover en flink verse tijm. Schuif in een hete oven, 20 minuten. Die onderkant is dan knisperhard, de bovenkant, even schil eraf, zacht als puree. Serveer met karnemelkse saus met gebakken spekjes (geen ui).

Zo, dat kan geen supermarkt maken, alleen jij! Winnen we uiteindelijk toch! Een Gerardus blond in het glas, denk ik zo.