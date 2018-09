Verslavend gepruttel

„Als kind vond ik het al geweldig op het water; ik was niet uit mijn rubberbootje te slaan. Toen ik halverwege de twintig was, huurde ik altijd bootjes op vakantie in Griekenland. Dat maakte mijn vaarpassie alleen maar sterker. Varen geeft me een gevoel van rust, ruimte, tijdloosheid en grenzeloosheid. Je hoeft op het water alleen maar te kijken, luisteren en genieten. Alsof al mijn zintuigen open staan.

Toch duurde het nog twintig jaar voordat ik mijn eerste boot kocht. Ik huurde er nu en dan eentje, maar ik heb een hond en het was niet altijd mogelijk om die mee te nemen. Een boot delen leek me wel wat, maar het probleem is dat iedereen wil varen bij lekker weer. Daarom besloot ik dat het toch een boot van mij alleen moest worden. Een sloep, want ik hou van sociaal varen. Ik wil mijn gasten kunnen zien en met ze kunnen praten. Bovendien kan ik ontzettend genieten van dat langzame varen. Heerlijk pruttelen over het water!

"Hond mee, hij heeft zelfs z’n eigen blog"

Ik heb Sweetie Darling puur op gevoel gekocht. Het ontwerp van Interboat sprak me aan, gemaakt door Nederlanders, voor mij een pluspunt. De vormgeving is mooi: stoer en toch elegant. Ruim van binnen, maar niet zo groot. Perfect! De motor is inboard, niet buitenboord. Ik vind dat fijn. Echt een heerlijke boot. Een tweecilinder die volgens kenners als een driecilinder vaart.

Tussen april en oktober ga ik, als ik in Nederland ben, elke dag even varen. Het is verslavend. Mijn hond gaat altijd mee, die heeft zelfs een eigen blog: Doggies at the harbour. Ik vaar vooral in de regio Midden-Delfland. Ik heb zelfs een boekje in eigen beheer uitgebracht met vaarroutes: Doe mij maar een boot. Ik kan me een leven zonder boot niet meer voorstellen. Ooit wil ik een sloep met kajuit zodat ik er ook op kan overnachten. Dan kan ik wel een maand door Nederland varen!”

Eigenaar

Annemieke Lobbezoo (54), freelance auteur

Bootmerk en -type

Interboat 17

Werf (gebouwd bij)

Interboat, Zwartsluis, 2011

Motor

Mitsubishi Vectus 2 cilinder 18pk

Geschatte waarde

20.000 euro

Mooiste reis

„Eerste vaartocht Foppenplas.”

Toekomstplannen

„Sloep met kajuit.”