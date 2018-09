Filmrecensie: ’The nun’ ✭✭✭

De verplichte linkjes naar The conjuring – inspiratieloos in de eerste en laatste minuut geplakt – waren dan ook niet nodig geweest. Buiten de lijkbleke non met het angstaanjagend slecht gebit, heeft deze film niets met de eerdere horrorhits te maken. Het verhaal speelt zich af in het Roemenië van 1952, waar priester Burke (Demián Bichir) samen met een jonge novice door het Vaticaan naar een vervallen klooster wordt gestuurd om een mysterieuze zelfmoord te onderzoeken. Daar blijkt al snel dat er gevaar in iedere donkere gang schuilt.

Weinig nieuws onder de zon, zo’n spookhuisfilm vol levende lijken die opdoemen terwijl het strijkorkest overuren draait. Toch is The nun meer dan een voorspelbaar voortborduursel met bijbehorende schrikeffecten. Regisseur Corin Hardy is creatief genoeg om naast alle clichés z’n eigen griezelmomenten te vinden. Soms subtiel op de achtergrond, soms met speelse vondsten zoals de rinkelende alarmbelletjes van eeuwenoude veiligheidsdoodskisten (die overigens echt bestaan). Zo sterk als Wan doet hij dat misschien niet, maar prettig is het zeker om te zien dat er binnen dit uitgekauwde genre nog ruimte is voor originaliteit.