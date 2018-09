Filmrecensie: ’Searching’ ✭✭✭✭

Hoewel de politie met Debra Messing als betrokken rechercheur voorop, alles in het werk stelt de vermissingszaak tot een bevredigend einde te brengen, gaat het David niet hard genoeg. Als een indrukwekkende whizzkid-op-leeftijd gaat hij via digitale en sociale mediakanalen na met wie zijn dochter contact had voor haar verdwijning. Zo ontdekt hij dat zij sinds de dood van zijn vrouw toch niet zo close zijn als hij zelf dacht.

In deze ambitieuze thriller van Aneesh Chaganty verloopt alles via beeldschermen. Waar dat eerst even gek is, went het al snel. Het filmdoek is bijvoorbeeld Davids desktop, waardoor we alles door zijn ogen zien. En zijn bezorgdheid voelen groeien met elk uur dat zijn dochter langer weg is. Waar hij even niet appt, klikt of digitaal switcht tussen verschillende apps, computerprogramma’s en openstaande tabbladen, volgen we als kijker de zoektocht via een ouderwets televisieprogramma. Want ook de ’ouderwetse’ tv zitten er bovenop als Margots auto uit een meer wordt getakeld.

Deze film met simpele titel zit verrassend complex in elkaar. Debuterend regisseur Chaganty weet op een spannende manier vragen op te roepen over privacy en over onze toenemende afhankelijk van technische snufjes. Bovendien weet hij zelfs de meest doorgewinterde kijker meermaals op het verkeerde been te zetten. Chapeau!