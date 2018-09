Filmrecensie: ’Journeyman’ ✭✭✭✩

Nog één keer wil bokser Matty Burton zijn wereldtitel in het middengewicht verdedigen. Dan vindt de veteraan het mooi geweest. „Dit gevecht zal je leven veranderen”, bluft zijn uitdager tijdens de staredown. Het blijken profetische woorden: Burton wint, maar blijkt na de wedstrijd ernstige hersenschade te hebben opgelopen.

De ’journeyman’ uit de filmtitel refereert aan de reis naar herstel waaraan Burton vervolgens begint. Het pad dat Considine voor deze tocht uitkiest, voelt helaas wat platgereden en voorspelbaar aan. Geheel volgens de genrewetten volgt na de tegenslag een uiterst moeizame revalidatie. Waarna er een louterende speech is op een voor de uitgetelde bokser georganiseerde benefietavond.

Dat de film niet onder zijn eigen melodrama bezwijkt, is te danken aan de cast. Considine imponeert als wandelend kasplantje dat dierbare herinneringen verliest, in zijn joggingbroek plast en zijn krijsende baby in de wasmachine stopt. Ook Jodie Whittaker (Broadchurch) overtuigt als Burtons zorgzame vrouw die het huis uitvlucht wanneer haar man agressief wordt. Zo is Journeyman net geen knock-out, maar sleept het drama op punten toch een dikke voldoende binnen.