Filmrecensie: ’Peppermint’ ✭✭✭

Hoewel Jennifer Garner de sullige zelfspot mist van Keanu Reeves, doet Peppermint in de verte denken aan Keanu’s cult-killer John Wick. Wraak is al waar het om draait, en wraak is al wat geserveerd wordt. Niet subtiel maar keihard in een compleet over-the-top vechtspektakel waar elke klap en elk schot raak is.

Hoe een brave huismoeder als Riley ineens zo getraind is dat ze zowel de drugsbendes áls de politie áls de FBI te kakken zet, moet je je niet afvragen. Wat je vooral moet doen bij deze snoeiharde actiefilm is lachen om de dodelijke precisie en vastberadenheid van mams, die dezen en genen in het voorbijgaan een lesje goed ouderschap door de strot douwt.