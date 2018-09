Recept van de dag: salade van Ottolenghi

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Als hij af en toe in functie in ons land is, valt hem een bijna hysterische bewondering van de foodgekkies ten deel. Yotam Ottolenghi. Zijn kookboeken worden in ieder geval gevreten. Of iedereen zijn nogal ingewikkelde gerechten met het Midden-Oosten als inspiratie ook echt ging maken? Nu is er een nieuw boek. Simpel. En nu kan ik eindelijk ook eens van harte zeggen: kopen dat boek! Want het staat vol met mijn type recepten.