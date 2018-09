Ibiza heeft zoveel te bieden dat 48 uur te kort is. Babette Wieringa liet de prachtige baaien links liggen en dompelde zich onder in de hoofdstad van Ibiza. Om te ontdekken dat je je moeiteloos twee dagen kunt vermaken in bruisend ’Eivissa’, oftewel Ibiza-stad. De leukste adresjes op een rij.