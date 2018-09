Pret met pubers in de Weerribben

Klimmen in Paasloo is beslist niet voor watjes. Als je hiermee je pubers niet enthousiast krijgt... Ⓒ Petra Messelink

Het commentaar van onze tieners was niet van de lucht toen we een vakantie in eigen land aankondigden: ’Ouderwets’ en ’niet avontuurlijk’. Maar na een paar dagen in Drenthe en Overijssel gaven ze toch hun grootste compliment: ’Best geinig’.