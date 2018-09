Recept van de dag: karnemelkse saus met spekjes

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Heb ik van de week een recept gegeven voor gebakken aardappels, ja, heel simpel maar simpel is vaak zo lekker. Ik riep haast achteloos: serveer er wat karnemelkse saus bij. Voor een deel van de lezers was dat blije herkenning, voor anderen alsof ik een gerecht uit prehistorie had opgedoken. Misschien is dat laatste ook wel zo. Maar vooral met echte karnemelk (weet je werkelijk geen zuivelboer in de buurt) heel erg lekker. Met echte karnemelk schift de saus ook niet zo snel. Of ik dus dat recept ook had. Natuurlijk, hier is het.