American dream

Fijn van Chris*Craft is dat je de boten al op afstand kunt herkennen. Ze hebben al meer dan 100 jaar kenmerkende stijlelementen als een uitwaaierende boeg (flare) en een afgeronde, naar binnen verlopende spiegel (tumblehome) en een gestroomlijnde raampartij. Bij veel boten is schoonheid slechts een dun lijntje van de ontwerper. Bij de Chris*Craft 27 Launch, wordt de elegantie bepaald door het klassieke ontwerp in combinatie met subtiele details. Die zie je in de sublieme bekleding, het ambachtelijk verwerkte teakhout, de dubbele claxon of de solide gasveren op de perfect afgewerkte luiken.

De degelijk geconstrueerde 27 Launch heeft een relatief kleine open boeg, die met ruit en klapdeur af te sluiten is van de kuip. Achter de gebogen ruit zijn twee fraaie zitplaatsen. De stuurstoel is een ergonomisch kunststuk waarin gebogen rvs-beugels voor extra stevigheid zorgen. Het symmetrisch ingerichte dashboard is overzichtelijk en de ergonomie van de stuurplek is prima. Mooi detail is dat het Chris*Craft logo midden in het stuurwiel altijd horizontaal blijft. De console aan de bakboordkant biedt plek aan een compacte toiletruimte met PortaPotti en een wasbakje.

Achterin de kuip zijn de twee relaxfauteuils, waarop je heerlijk zit, maar ook de eventuele wakeboarder achter de boot in de gaten kunt houden. De rugleuningen verbergen een perfecte plek voor de fenders. Onder de vloer is een groot lang luik voor waterski’s en een apart luik met een diepe koeltas. Boven de motorruimte is een groot zonnedek en voorbij de spiegel een breed zwemplateau.

In de prachtige motorkamer ligt een 350 pk 6,2 liter V8 Mercruiser zachtjes te brommen. Standaard beschikt dit model over een 300 pk V8, maar je kunt ook kiezen voor een 380 of 430 pk. De benzinemotor is gekoppeld aan een hekdrive met Bravo3 staartstuk. De deadrise is 20 graden en de bodem is voorzien van dubbele sprayrails. Voor Amerikaanse boten is het lastig een prijs op te geven, omdat deze afhankelijk is van de dollarkoers en een eventuele invoerheffing. Standaard begint de prijs bij 130.330 dollar. In Nederland kost een aangeklede 27 Launch rond de 150.000 euro.

De Chris*Craft vaart zoals je verwacht: elegant en soepel. Op de rivier snijdt de Launch mooi door de golven en in de haven is ze gemakkelijk achteruit te manoeuvreren. Rustig varend ervaar je weinig geluid, maar het heerlijk donkere V-8 basgeluid verraadt de ingehouden snelheidspotentie. Met een lichte tik tegen de gashandle, accelereert de boot strak naar een top van 85 km/u. Je voelt dat je dan korte bochten kunt draaien, bijna haaks door de golven zonder controle te verliezen. Deze Launch is snel, elegant en soepel, precies de eigenschappen van een perfecte Amerikaanse droomboot.

Cijfer 8,4

Constructie ✭✭✭✭

Comfort & Ruimte ✭✭✭✭✭

Afwerking ✭✭✭✭✭

Ergonomie ✭✭✭✭

Vaareigenschappen ✭✭✭✭

Prijs/kwaliteit ✭✭✭

Technische Specificaties

Lengte: 8,13 m.

Breedte: 2,60 m.

Diepgang: 0,43 -0,92 m.

Doorvaarhoogte: 1,25 m.

Waterverplaatsing: 2531 kg.

Motorisering: 300 – 430 pk

Prijs vanaf: afh. van dollarprijs en tax

Meer info: www.omtzigt.com