Mercedes-Benz EQC krijgt stoelen van PET-flessen

In de kersverse EQC zijn meerdere gerecyclede materialen gebruikt, maar het percentage is niet extreem hoog. Zo’n honderd onderdelen zijn van gerecyclede materiaal vervaardigd. Zo wordt in de Mercedes-Benz onder andere hennep, rubber, katoen, wol en papier gebruikt. De gerecyclede PET-flessen wordt voor de stoelen gebruikt.

Submerk EQ

Met de EQC introduceert Mercedes-Benz het nieuwe sublabel EQ. Het ‘merk’ krijgt binnen het leveringsprogramma van de Duitse autobouwer eenzelfde status als AMG en Maybach. Met EQ richt de fabrikant zich op elektrische voertuigen. De EQC is de eerste. In de komende jaren zullen er nog tien volgen, waarbij in 2022 alle grote segmenten wereldwijd zijn afgedekt. Na de EQC, waarmee Mercedes-Benz zich op de SUV-rijder mikt, komt er een compact model, dat vergelijkbaar is met de Mercedes A-Klasse.

Normale productielijn

De fabrikant kiest voor zelfstandige designs, maar productietechnisch moeten de modellen verwant zijn aan de reguliere producten zodat de elektrische auto’s op dezelfde productieband kunnen worden gemaakt. De fabrikant benadrukt dat er geen fabriek wordt gespecialiseerd in elektro-auto’s. De productie van de EQC vindt in Bremen en Beijing plaats. De eerste exemplaren komen vanaf begin 2019 uit Duitsland. Kort daarna start de bouw in China. De compactere EQA zal uit de Smart-fabriek in het Franse Hambach van de band rollen.

Batterij in de vloer

Dat de Duitsers kiezen voor de EQC als eerste model heeft volgens het merk verschillende redenen. Zo is de wereldwijde vraag naar SUV’s heel groot en nog steeds groeiende. Daarnaast biedt de hogere zitpositie en bodemvrijheid de mogelijkheid om de batterij tussen de assen te plaatsen, wat weer goed is voor de gewichtsverdeling en interieurruimte.

Richtprijs EQC

De Duitsers noemen nooit verkoopprognoses en productieverwachtingen. Mercedes-Benz rekent erop dat er wereldwijd enkele duizenden auto’s op jaarbasis zullen worden verkocht. De levering in Nederland start in de tweede helft van 2019. Een prijskaartje is niet bekend. Voor de Duitse markt wordt 75.000 euro genoemd.