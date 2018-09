Dit is waarom ook binnenkonijnen vaccinaties nodig hebben

Piet Hellemans: „Het is inderdaad aan te raden om konijnen tegen myxomatose en RHD-type 2 te beschermen.

Dat zijn twee virussen waarvan konijnen erg ziek worden en waaraan ze kunnen overlijden. Deze virussen worden, behalve door direct contact tussen de dieren, ook door stekende insecten overgebracht. Dus ook voor konijnen die geen direct contact met wilde soortgenoten hebben of konijnen die altijd binnen worden gehouden, is het verstandig om ze eens per jaar te laten vaccineren tegen myxomatose en RHD-type 2.

Daarnaast zullen tijdens dit jaarlijkse bezoek uw konijnen door de dierenarts worden onderzocht (gebit, oren, vacht, etc.), Wellicht kunnen er zo problemen worden opgelost voordat er klachten ontstaan. Zie het als een soort jaarlijkse beurt.

Ik spreek overigens altijd over konijnen: meervoud dus. Een konijn alleen houden kan niet meer; het zijn sociale dieren die minimaal met z’n tweeën moeten worden gehouden.”

