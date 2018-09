Wie schrijft, die blijft

Vaak vraag ik me af waar iedereen nou echt mee bezig is tijdens de vergadering. Maken ze aantekeningen op de laptop, tablet of smartphone? Ongetwijfeld met volledige focus en met volle aandacht voor wat er wordt besproken. Of... wordt de Facebookpagina even gecheckt en ondertussen een WhatsApp gestuurd?

Menigmaal heb ik een collega op dat laatste betrapt en ik moet bekennen dat ik de verleiding ook weleens niet heb kunnen weerstaan als ik een pop-upje van mijn mailprogramma op het scherm zag verschijnen. We zijn immers continu online.

Voor mij is er maar een remedie: telefoon uit, laptop in de tas en schrift op tafel. Weg met de digitale verleidingen! Na afloop dan maar notities uitwerken.

Maar wat nu als je twee vliegen in een klap kunt slaan? De RoWrite Smart Writing Pad is op het eerste oog een gewoon kladblok (A5) in een leren etui met een normale pen, maar ’onder de motorkap’ een behoorlijke digitale veelkunner.

"Er gaat niets boven papier en pen... maar dan in digitaal jasje"

Met de RoWrite die je een traditionele pen-en-papier schrijfervaring geeft, is het mogelijk om notities of schetsen te maken op normaal papier met traditionele penvullingen. Je kunt ze in real-time opslaan, eventueel optimaliseren en direct of later delen in diverse formaten. En dat vrij simpel met een A- of B-knopje en de ondersteunende RoWrite app op je telefoon of tablet. Ook is het mogelijk om je handschrift naar getypte tekst te laten omzetten.

In tegenstelling tot andere digitale schrijfblokken heeft de RoWrite geen speciaal papier of dure vullingen nodig, maar is voorzien van een flexibele onderliggende display dat de bewegingen van de pen en de druk op de pen registreert.

Wil je meer dan aantekeningen maken, dan kun je de app openen terwijl je werkt. Elke pennenstreek zie je dan direct op het beeldscherm verschijnen. Als je gebruikmaakt van pen- en kleurkeuze (en je creativiteit) zijn de mogelijkheden onbeperkt.

Je kunt zelfs een video (mp4) van je creatie maken. De video geeft de exacte volgorde van je pennenstreken weer. De totstandkoming van een wiskundige berekening of een grafiek is op die manier goed in beeld te brengen en eenvoudig te delen.

Zo krijgen de simpele pen en papier toch weer een digitale dimensie.

Waardering ✭✭✭✭

Plus

• Gewoon pen en papier. Focus. Geen afleiding.

• Simpele bediening met slechts drie knoppen.

• Makkelijk delen via app.

Min

• Zelf papier snijden voor optimaal sensorgebruik.

Prijs € 129