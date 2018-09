Grachtenvaren

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

In Amsterdam liggen booteigenaren al jaren onder vuur. De stad die economisch van miljoenen internationale toeristen afhankelijk is, zegt de overlast van boten en bootjes in de grachten beu te zijn. Bewoners klagen over te hard varen, harde muziek, rommel in het water en onbeschoft gedrag.