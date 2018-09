Tussen de actuele items door bezoek je steeds presentator Monty Don. Een gentleman die je door zijn krankzinnig mooie, maar overvolle tuin leidt. Twee golden retrievers in het spoor van zijn laarzen. Na een aantal jaar ging mij zijn tuinjasje opvallen. Zulke jasjes kan je in Nederland niet meer krijgen. Dik katoen, lekker ruim met extra grote zakken, kleurloos: om in te wonen.

Natuurlijk heb ik het gevonden. Natuurlijk heb ik zo’n jasje. Omdat het zo mooi was, droeg ik het als gewoon jasje. Totdat het opeens in de was terecht kwam. Vaal was het, gekreukeld, zachter eigenlijk na een paar dagen dragen.

„Je moet de rode pepers wegknippen”, vertelde Monty Don me van de week. „Want als je ze eraan laat, denkt de plant dat het werk is gedaan. Afknippen en de rest van de pepers rijpt ook.”

„Juist”, dacht ik. „Even mijn snoeimes pakken. En mijn jasje aantrekken, natuurlijk.”

