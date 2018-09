Vijf tips om sneller schoon te maken

1. Met twee handen poetsen gaat twee keer zo snel; bijvoorbeeld nat afnemen met rechts en drogen met links.

2. Ook als je met een doekje en een sprayflacon werkt, kun je twee handen gebruiken. Spuit het oppervlak in met links, maak schoon met rechts en werk dan tegen de klok in.

3. Gebruik van een sprayflacon is sowieso hygiënischer dan steeds een vuil doekje in je emmertje sop uitspoelen. Daarbij scheelt het tijd; geen gesleep met emmers of heen en weer lopen naar de keuken.

4. Sneller dweilen doe je met twee emmers: eentje met sop en eentje met schoon water. Zo blijft de dweil schoon en hoef je niet steeds terug naar de keuken om je sopje te verschonen.

5. Beter nog: gebruik een microvezeldweil, deze hoef je maar één keer nat te maken en verder niet meer uit te wringen. De microvezels nemen het vuil op en houden het vast in de dweil. Verdeel de ruimte in vakken en werk systematisch naar de deur toe.

