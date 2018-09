Deze betrouwbare auto’s koop je voor €25.000

Occasionselectie

BMW 5-serie (2010 – ’17)

Deze generatie van de 5-serie biedt precies de delicate balans tussen rijcomfort en sportiviteit waarmee het merk groot is geworden. Voel eens hoe nauwkeurig dit stuurt, hoe zo’n motor op het gas reageert en hoe geweldig het klinkt! Maar hij is ook uiterst comfortabel; een heerlijke auto voor serieus lange ritten. Bij een autobedrijf in Amsterdam-Zuidoost staat een zwarte zescilinder sedan (2012, 95.000 km) te koop voor € 24.950.

Jaguar XF (2008 – ’16)

Tussen de Duitse overmacht is de Jaguar XF een opmerkelijk alternatief. Elke Jaguar is stijlvol, voornaam en comfortabel. De XF past bij degenen die een oog hebben voor mooie details, ook al zijn die niet zinvol. De ventilatieroosters die open rollen tijdens het starten bijvoorbeeld. Via gaspedaal.nl vinden we voor € 24.450 een donkergroen exemplaar met een 3.0-liter V6 (2010, 48.000 km) bij de merkdealer in Doenrade.

Mercedes E-klasse (2009 – ’16)

Ccomfort met een hoofdletter C: een weldaad op wielen, zowel in zit- en veercomfort als in bediening en geluidsbeleving. Aan ruimte geen gebrek met 540 liter bagageruimte. Deze auto wordt een metgezel. Met een E200 rijd je ook nog eens eenvoudig 1 op 12. Bij de merkdealer in Oud-Beijerland staat een donkergrijze E200 CGI Sedan Automaat (2012, 101.000 km) in de rijke Elegance-uitvoering voor € 24.950.

Oordeel van de Wegenwacht

BMW 5-serie

Water in de accubak leidt tot allerlei elektrische storingen, van een weigerende handrem tot een defecte brandstofpomp. Typisch een klusje voor de Wegenwacht. Een motor die bij de koude start bijgeluiden maakt, heeft versleten (kunststof) spanners van de distributieketting. Een serieuze reparatie die niet alleen voorkomt bij hoge kilometerstanden.

Jaguar XF

Als een XF iets mankeert, is de oorzaak bijna altijd onschuldig. Een los massacontact maakt dat het dashboard niet meer werkt. De Wegenwacht kent een noodgreep als de keuzehendel van de automaat niet tevoorschijn wil komen. Weigert de elektrisch bediende handrem dienst, dan moet dat in de garage worden gerepareerd.

Mercedes E-klasse

De eerste bouwjaren van dit model hebben nogal eens last van een kapot contactslot. De brandstofpomp onder de zitting van de achterbank kan van slag raken. Dat is meestal te herstellen, tenzij de pomp echt stuk is. Slechte stekkercontacten kunnen leiden tot allerhande elektronische storingen.

Ons advies

Het ene merk ligt je, het andere juist niet. Feit is dat dergelijke auto’s veel betaalbaarder zijn dan het lijkt. De rijkosten zijn hoger, maar aan het rijplezier kun je geen prijskaartje hangen. In dit geval gaan wij voor de BMW.

