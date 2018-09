Ⓒ Kees van de Nes

Het aantal alleenstaanden groeit. Telde ons land er zeventig jaar geleden nog 300.000, nu zijn dat er 3 miljoen. Dat zullen er over dertig jaar 3,6 miljoen zijn, schat het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bewuste keuze of niet: hoe word en blijf je alleen gelukkig? Over de kunst van alleen door het leven gaan.