Goedele Liekens geeft Tindertip: ’Stel je niet kwetsbaar op’

Eh, de orgasme-kloof?

„Statistisch gezien komen mannen bijna altijd klaar. Vrouwen een heel stuk minder, nog steeds. Het is eigenlijk het glazen plafond van de seksualiteit! Maar het zal zeker beter zijn dan vijftig jaar geleden. Ik moet zeggen: in onze cultuur hebben we qua wederkerigheid niet echt te klagen. Maar ik zie wel een soort terugslag bij jonge vrouwen. Ze spelen de sexy poes, liefst met een Kim Kardashian-stemmetje. In bed blijken ze een soort rolletje te spelen: dan zijn ze gewild bij de jongens. Dan speel je een spel zonder aan jezelf toe te komen. Op hun zestiende willen ze al aan de anale seks, want dat hebben ze in filmpjes gezien. Dan zeg ik altijd: ga eerst maar eens een jaar of tien met je voorkant in de weer zodat je goed weet hoe dat allemaal werkt.”

Heeft dat ook te maken met sociale media? Kijk mij eens met mijn afgetrainde en gefotoshopte fitbody leuk en populair zijn?

„Het schoonheidsideaal heeft sowieso invloed op seksuele beleving. Tegenwoordig moeten de jongens er trouwens ook aan geloven, allemaal de fitness in voor een sixpack, ocharm! Wie durft er als meisje nu nog topless het strand op? Je moet perfect zijn! Je tepel moet de juiste kleur hebben, dat werk. En werd je vroeger alleen op het strand bekeken, nu vliegen je foto’s de hele digitale wereld over en iedereen kan zijn oordeel daarover vellen. Dan zal je maar net niet de juiste kleur tepel hebben, waarna iedereen over je heen valt. Moet je al die gemene commentaren lezen. We zijn ook heel hard tegen elkaar geworden.”

Wat zijn en blijven de grootste struikelblokken in een relatie?

„Kwetsbaarheid, ten eerste. Om echt intiem te kunnen zijn, om niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk een verbinding te krijgen, moet je je heel kwetsbaar durven opstellen. Dat schoonheidsideaal staat daar ook als een struikelblok tussen. Bij vluchtige relaties kun je jezelf ook moeilijk kwetsbaar opstellen. Doe het alsjeblieft niet, zou ik zeggen, je kwetsbaar opstellen bij een Tinderdate. Maar als je echt naar de overtreffende trap van goede seks wilt, zit het in wederzijdse intimiteit en verbinding en niet in tuigjes en zweepjes.”

