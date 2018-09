Recept van de dag: vegetarische nasi

Nodig voor de hele familie:

•400 gr rijst, wit biologisch

•2 preien, hoofdzakelijk het wit en heel fijn gesneden

•2 zoete uien, gesnipperd

•1 zakje gedroogde nasikruiden, of een nasi-boem boe

•2 vel nori, verkruimeld

•4 eieren

•ketjap, sambal

Bereiding:

Het aardige is, als je gekookte rijst bakt, gaat het bijna altijd plakken. Behalve in de reuzel dan. En behalve wanneer je de rijst eerst heel goed hebt gewassen. Was en kook een pak biologische witte rijst. Vingerkootmethode. Dus rijst in de pan, water erbij tot het één kootje boven de rijst staat. Opzetten en zacht laten koken tot de rijst droog is. Dikke handdoek tussen de rijst en deksel doen en zo laten afkoelen. Voilà, rulle en droge rijst.

Laten we het verder wat gemakkelijk maken. Je haalt een zakje nasi kruiden. Die kieper je in een kommetje. Scheutje water erbij. Laat staan tot het vocht is opgenomen. Nu uitjes bakken. In kokosolie, want op verzoek is dit een vegetarische versie. Ei mocht wel. Gelukkig. Uitjes donker?

Dan de prei erbij. Dan de kruiden meebakken en steeds een paar lepels rijst. Dan tik je de eieren erbij en je blijft omscheppen en bakken. Ook het ei ’verdwijnt’ dan in de rijst. Dan de geweekte nori of een ander lekker zeewiertje.

Afmaken met sambal en ketjap. Je serveert er rempejek bij (pindakoek) en wat emping. En augurken of ingelegde komkommer.

Erbij? Nulpuntnul Palmpje. Gaaf.