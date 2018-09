Recept van de dag: nasi (maar dan nu met nasikruiden)

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Het recept voor nasi van afgelopen zaterdag was voor een collega die op de krant tegenover me zit. Ze begon te proesten toen ze las dat ik had geschreven dat je rijst moet wassen. “Wie wast er dan niet de rijst?,” wilde ze weten. Ja, ik gok maar dat ze van Chinees Surinaamse afkomst is, die weten dat, maar je zal maar een eenvoudige Hollander zijn. Geloof me die wassen geen rijst.