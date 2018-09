6 x bijzonder overnachten in eigen land

1. Redding is nabij

De Saljoet hing zo’n tien jaar geleden nog aan een boorplatform aan de Noordzee, nu dobbert de oranje blikvanger in Gelderland om te worden benut als luxe hotelkamer met tweepersoonsbed, televisie, toilet en kachel.

In de Saljoet. vernoemd naar een Russisch ruimtestation, konden bij calamiteiten 28 personen een veilig heenkomen zoeken. Totdat Gert Veldhuis en Robert Terpstra de capsule in 2008 vanuit Amsterdam naar Friesland haalden waar deze compleet werd gestript. „Hij lag een jaar of zeven in het water bij Amsterdam en was eigendom van iemand die er weinig mee deed”, blikt Veldhuis terug. „Wij kochten het om er een ’barbecue-donut’ van te maken: een rond bootje zonder dak met in het midden een barbecue.”

Toen het tijdens een vaartochtje stevig begon te regenen, kwamen de twee op een ander idee. Veldhuis: „We dachten: leuk hoor, zo’n donut. Maar zou het niet veel leuker en lucratiever zijn om er een hotelkamer van te maken waar mensen comfortabel, droog en luxe kunnen overnachten?” De capsule werd in twee maanden omgetoverd. „Niet heel groot, wel heel leuk”, aldus Veldhuis. „Alles wat je nodig hebt, is er, behalve een douche. Het is helaas onmogelijk om die erin te bouwen.”

Info: saljoet.nl

2. Slapen in een wijnvat

De Vrouwe van Stavoren in het Friese plaatsje Stavoren telt twaalf joekels van van wijnvaten. Een idee van Bauke Kolk die in Zwitserland vier kleine vaten (15.000 liter) op de kop tikte om ze als hotelkamer in te richten. Acht grote vaten met elk een capaciteit van 23.000 liter bemachtigde hij in de Franse wijnstreek Beaujolais. Bijna twintig jaar heeft in deze reusachtige tonnen wijn gerijpt.

De vaten zijn omgebouwd tot knusse, luxe en sfeervolle hotelkamers met een slaapvertrek, zitkamer met televisie en een badkamer. Buiten vind je een veranda met een zitje. De grotere vaten zijn luxer met een ligbad en aparte douche. Voor wie het niet luxe genoeg kan, kan een wellness-wijnvat boeken met jacuzzi, infrarood-stoomcabine en vloerverwarming boeken. De vier 15.000 litervaten zijn verbouwd tot Welness Twins met tweepersoons sauna.

De Amerikaanse krant LA Times riep deze plek uit tot een van de meest ongewone hotels ter wereld. Leuk detail: bij aankomst ligt er – hoe kan het ook anders – een flesje wijn voor je op de kamer klaar.

Info: hotel-vrouwevanstavoren.nl

3. Vogels geland

Van een uit de kluiten gewassen vogelhuis tot een vliegtuigje en van een oldtimer caravan op metershoge stelten tot een rode brandweerbus: niets is te gek in De vreemde vogel. Tien ongewone slaapplekken onder de rook van Rotterdam, midden in de natuur.

Alle slaapplekken zijn naar een vogel vernoemd. De omgebouwde circuswagen heet De papegaai. De oude caravan op drie meter hoge poten is De knusse struisvogel terwijl De spacemees een container in de vorm van een raketlanceerstation is. Alle accommodaties hebben eigen sanitair. Op het terrein van dit zeer kindvriendelijke hotel bevinden zich een boerderij met speeltuin, hangmatten om in te chillen, een vuurplaats en een tuincafé. Actievelingen kunnen gebruikmaken van een roeibootje of van fietsen.

Petra Knijnenburg is de eigenaar van het hotel dat vijf jaar geleden openging. Zij en man Davy woonden in de binnenstad van Delft toen zij een boerderij kochten. Om er te wonen en een gezin te stichten, maar ook om een kleinschalig hotel te beginnen. „We vinden het zelf heel leuk om in een boomhut te slapen, dus voor onze gasten wilden we ook zulke plekken creëren”, zegt Petra Knijnenburg. Het moest allesbehalve standaard worden.” Zo kan een grote groep terecht in de Afrikaanse trekvogel, een achtpersoons safaritent met twee douches en twee wastafels.

Info: devreemdevogel.nl

4. Rollen zijn omgedraaid

Een redelijke conditie is een vereiste als je in Vuurtoren Harlingen wilt slapen, want je moet naar 24 meter hoog klimmen. Geen lift! Maar als je er eenmaal bent, wil je niet meer weg vanwege het uitzicht waar je u tegen zegt.

De vuurtoren werd in 1922 gebouwd en deed zo’n 75 jaar dienst. In 1998 doofde het licht en werd het pand gerestaureerd en omgebouwd tot hotel voor twee personen. De inmiddels overleden Piet Beuker die van 1970 tot 1998 vuurtorenwachter was, zei ooit: „Eeuwenlang hebben zeelui naar deze plek gekeken. Nu zijn de rollen prachtig omgedraaid: het baken is een uitkijkpunt geworden.”

Na een aantal omwentelingen bereik je via een trap de eerste etage waar de opvallende ronde douche zich bevindt. Op de verdieping daarboven is het woongedeelte met kleine zithoek en het bed. Dankzij het glas rondom kun je vanuit bed te genieten van uitzicht op zee en op de stadjes en dorpen van het Friese achterland.

Nóg een verdieping hoger kom je op de plek waar ooit de lamp (formaat skippybal) van de vuurtoren brandde. Onder de originele koepel kun je aanschuiven aan een tafel voor twee. Of waag je op de omheinde omloop!

Info: vuurtoren-harlingen.nl

5. Kleurrijk drijven

Ruud Hilbrands vindt al snel iets saai. Dus toen hij in 2006 een bed & breakfast opende, keek niemand ervan op dat het een uitbundige bedoening was. In het Drijfpaleis raak je niet uitgekeken. Een kleurrijke b&b in een woonboot op de Rijn, hartje Arnhem. Elke vier kamers ademen een ’fantasie Italiaanse stijl’, zoals Hilbrands het noemt. Met een badkamer met douche, een televisie, computer en terras met een zitje. Hilbrands heeft bovendien een groot terras met mozaïek laten aanleggen waar het – weer of geen weer – altijd als vakantie voelt.

„Ik heb op het water, zeker als de zon schijn, altijd een vakantiegevoel. Bijna alsof ik in Italië ben”, glundert hij. „Dat gevoel probeer ik mijn gasten te geven. Als ze er maar vrolijk en blij van worden.” Hilbrands heeft de boot zelf gebouwd met behulp van vrienden en kennissen. „Wat mij betreft is het nooit af. Het kan altijd mooier, leuker, gekker!” Hij noemt zijn b&b een drijvend palazzo waarvan hij hoopt dat het zijn gasten inspireert om zo kleurrijk mogelijk te leven. „Weg met die voorzichtigheid!”

Info: drijfpaleis.nl

6. Unieke snoepjes

Snoepjes verspreid door onze hoofdstad, noemt initiatiefneemster Suzanne Oxenaar de 28 voormalige brugwachtershuisjes die hotelsuites zijn geworden. Het verklaart de naam: SWEETS hotel.

Toen Amsterdam besloot de bruggen en sluizen centraal te bedienen, werden de karakteristieke brugwachtershuisjes overbodig. Suzanne Oxenaar en Otto Nan bedachten zo’n zeven jaar geleden met een architectenbureau en projectontwikkelaar het plan om de huisjes te transformeren. Afgelopen jaar zijn de eerste kamers in gebruik genomen. De andere brugwachtershuisjes worden de komende jaren geopend.

Omdat de kamers in de hele stad zijn te vinden, heeft dit hotel geen chique hotellobby, grote eetzaal of nachtportier. Via een app op je telefoon check je probleemloos in. Eten kan overal in de stad. Alle huisjes, tussen 1673 en 2009 gebouwd, zijn uniek. Ze passen uitstekend in de huidige tiny houses-hype.

Info: sweetshotel.amsterdam