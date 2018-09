Stel koopt oud oorlogsschip voor ’enkele honderdduizenden dollars’

Het stel wil het schip niet gaan gebruiken als plezierjacht, maar heeft een ecologische missie. De Australiërs willen voorkomen dat brandstof weglekt uit schepen die zijn gezonken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Paul vertelde tijdens een duiktrip in Micronesia te hebben gezien hoe ,,zwarte olie'' uit een wrak op de zeebodem kwam.

Het duo bedacht een plan om scheepswrakken te beschermen tegen corrosie, maar had wel een geschikt vaartuig nodig. Paul kwam na een zoektocht via internet uit bij het oorlogsschip, dat beschikt over speciale faciliteiten voor duikers. Zijn partner noemt het ,,overweldigend'' om eigenaar te zijn van een dergelijk vaartuig, dat ,,enkele honderdduizenden dollars'' heeft gekost.