Recept van de dag: courgette van Nadia en Merijn

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Nadia en Merijn waren hun tijd ver vooruit. Lang voordat er een golf van Arabisch getinte kookboeken over ons kwam, waren zij al bezig. Twee Hollandse meiden waarbij de roots van Nadia Zelouari iets zuidelijker liggen. Arabia was een pracht werk dat in 2009 op het nippertje geen kookboek van het jaar werd. En dat was mijn schuld ook nog want ik had het Albert Heijn basiskookboek 12 maanden lekker eten dat uiteindelijk won, genomineerd.