Knus boetiekhotel op Ameland

Voor alles is een eerste keer, zo ook een bezoek aan Ameland. Meteen met overnachting zodat er des te meer tijd is om het eiland te verkennen.

„Wilt u de Mooie Kamer of liever een Fantastische of Romantische Suite?” vraagt receptioniste Anneke wanneer we contact met Van Heeckeren Hotel zoeken. Oef, even denken hoor. We vertellen haar niet veel romantiek te verwachten aangezien we onze kleuter mee op sleeptouw nemen. Lachend zegt zij: „Ik weet genoeg; u krijgt de Familiesuite. Die heeft twee slaapkamers, indien gewenst drie.” Belooft dit tripje dan toch nog een vleugje romantiek inclusief nachtrust?

De keuze voor dit hotel is gevallen vanwege de ligging in het gezellige centrum van het dorpje Nes. Bovendien blijkt het strand op slechts een kwartiertje lopen te liggen. Ook de woorden ’design’ en ’boetiekhotel’ zijn doorslaggevend. Van buiten ziet het er misschien niet zo uit, maar eenmaal binnen stap je in een warm bad. Fijne verlichting, veel natuurlijke materialen en smaakvol gedecoreerd.

Zo beslaan vintage koffers een gedeelte van de wand en sieren fraaie industriële lampen de koffiehoek waar je 24 uur per dag terechtkunt voor gratis koffie, thee en verse koekjes. Die je overigens ook mag meenemen. In de serre prijken lange houten tafels, afgewisseld met knusse zithoekjes waar gasten bordspelletjes spelen, lezen en borrelen.

De warme sfeer, onder meer vanwege het gebruik van natuurlijke materialen, is doorgetrokken in de kamers. We kunnen een grijns niet onderdrukken wanneer we onze suite binnenstappen. Vanwege het losstaande ovale bad en maar liefst twee regendouches, maar zeker ook vanwege het heerlijk uitziende bed. Terwijl zoonlief zijn knuffels in zijn gekoppelde kamer installeert, maken we ons gereed voor een bezoek aan het dorp. Maar goed dat het hotel een late uitcheck hanteert.

In ’t kort

Interieur

Warm, natuurlijke materialen afgewisseld met vintage en design.

Ligging

In het centrum van Nes, maar zonder geluidsoverlast van uitgaanspubliek.

Service

Vriendelijk en informeel. Bij het inchecken ontvangen gasten een dinerbon à 10 euro en een bon voor een gratis Nobeltje, een Amelandse likeur.

Praktisch

Vanaf 110 euro.

Meer info: vanheeckerenhotel.nl