’Grizzlyberen spotten in Canada hoogtepunt van reis’

Nieuwsgierig naar Tenerife

Wie: Laura Lubbers (21) en Jochem Wouda (22), Leeuwarden

Naar: Tenerife

Accommodatie: appartement

Tijd: 8 dagen

Reden: vakantie

Laura: „De reden dat we naar Tenerife gaan, is heel simpel: dit was de goedkoopste optie. We zouden eerst misschien de auto van Jochems ouders lenen en dan met een tentje op vakantie gaan, maar dan betaalden we ongeveer net zoveel.

We studeren allebei, dus ons budget is niet zo groot. Bovendien zijn we gebonden aan de schoolvakanties waarin je altijd meer betaalt.

"Voor het eerst samen op vakantie"

Het wordt onze eerste keer Tenerife. We hebben ons een beetje in het eiland verdiept en zijn nieuwsgierig geworden. We hebben gehoord dat het erg mooi is en willen zeker wat van de omgeving zien.

We hebben vooraf een auto geboekt waarmee we twee dagen gaan rondrijden om foto’s en filmpjes te maken. We vinden dat allebei leuk om te doen, dus we hebben een fotocamera, filmcamera en een GoPro mee. Die beelden kan Jochem misschien gebruiken voor de portfolio van zijn opleiding, Communication & Multimedia Design.

In elk geval willen we de bekende vulkaan El Teide bezoeken. Verder lekker relaxen en genieten. Het is onze eerste vakantie samen; we zijn tot nu toe alleen een weekendje weggeweest. Al jaren zijn we allebei niet echt op vakantie geweest. Meestal werken we om wat bij te verdienen.”

Naar IJsland, VS en Canada

Wie: Ron (61) en Helma Kouveld (62)

Terug uit: IJsland, VS en Canada

Accommodatie: hotels, B&B’s

Tijd: zes weken

Reden: rondreis

„We zijn vanuit Nederland voor drie dagen naar IJsland vertrokken. Vervolgens vlogen we naar Washington om onze roadtrip naar Dallas te beginnen. Van daaruit gingen we weer naar Las Vegas om in een huurauto een week de omgeving te verkennen.

Daarna weer het vliegtuig in naar Vancouver in Canada. Daar begon onze cruise met de Holland Amerika Lijn naar Alaska. Ook daar hebben we een aantal dagen rondgereden.

Toen zijn we voor een paar dagen naar Seattle gevlogen en via een binnenlandse vlucht verder naar Miami. Na vijf dagen zouden we terugvliegen naar Nederland, maar de vlucht was om technische redenen gecanceld. Daarom zijn we nog een extra dagje gebleven.

Vooraf hadden we de cruise en een aantal auto’s geboekt, verder hebben we de hotels ter plekke uitgezocht. Prima te doen via de mobiele telefoon.

Grizzly’s in Alaska absoluut hoogtepunt

We hebben in die zes weken zoveel gezien en gedaan! Als we een hoogtepunt moeten noemen, dan is dat het Denali National Park in Alaska. Daar zagen we twee grote grizzlyberen met twee welpjes!

We zijn allebei ondernemer en werken hard, maar reizen ook veel. Eerder zijn we al eens zes weken in Zuid-Afrika geweest.”