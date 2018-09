Recept van de dag: zonnige kip

Het gerecht Kamals sinaasappelkip ontleent een deel van zijn charme aan de aardappels die de sinaasappelsaus opnemen, schrijven de dames. Precies dat is niet mijn ding, sinaasappelsmaak aan de aardappels. Mijn suggestie is om witlof in het vocht te karamelliseren.

Nodig voor één kip:

• 1 biologische kip

• sap van vijf sinaasappels

• sap van vijf citroenen

• olijfolie

• 3 bollen knoflook

• 750 gr aardappels of vijf in de lengte doorgesneden stronken witlof

Bereidingswijze:

Wrijf de hele kip in met zout en zwarte peper. Doe in een schaal met het sap van sinaasappel en citroenen (nog heel even en de nieuwe citrus-oogst komt weer binnen, mmmm), scheut olijfolie erbij en draai de kip erin rond. Laat een dag marineren. Zet de oven op 200° C. Leg de kip in een braadslee. Schik knoflooktenen en aardappels (of witlof) eromheen. Giet de marinade erover, 15 minuten op 200° C en dan op 180° C nog drie kwartier. Is er nog te veel sap, vang het op en kook het hard in, tot het wat voller wordt.

Erbij in het glas: een Straffe Hendrik.