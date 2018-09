’Hartje Den Haag prachtig om te varen’

„Mijn vader was een zeiler die me de liefde voor varen met de paplepel heeft ingegoten. Zo heb ik dat weer met mijn kinderen gedaan. Toen ze klein waren, gingen we in een Optima het IJsselmeer op. Later kwam er een Oyster, daarna een Swan; ik heb allerlei boten gehad. Ik wilde steeds groter, ging wedstrijdvaren, ook internationaal.

Met het gezin gingen we steeds verder weg. Eerst Isle of Wight, later Zuid-Portugal. We hebben ook een tijd de boot in het buitenland gelegd. Dan vlogen we met z’n allen daarheen en gingen we per boot de omgeving verkennen. In tegenstelling tot mijn vader die op het IJsselmeer tevreden was, ben ik altijd een echte zeezeiler geweest. Ik ging niet voor de gezelligheid in de haven of de kroeg; het was het oneindige dat me trok. Ik ben in Zuid-Frankrijk geweest, de Algarve, Ierland, Algerije, Ibiza... Spannende momenten meegemaakt, bijna verdronken.

Die liefde voor het zoute water blijft. Maar wedstrijden in het buitenland varen is steeds professioneler en daardoor ook te duur geworden. Ik vind het niet erg, niemand neemt me die tijd af, maar er is iets anders voor in de plaats gekomen. Een jaar of tien geleden keek ik in Friesland rond op de werf waar mijn vader zijn eerste stalen spant had laten aftimmeren. Ze kenden daar zijn naam nog. Ik was er als tiener voor het laatst geweest, het was emotioneel.

"Liefde voor ’t zoute water blijft altijd"

Ik besloot ter plekke een vlet te kopen. Later bleek dat ik ermee onder het laagste bruggetje van mijn stad Den Haag kan doorvaren. Een gelukje! Hartje Den Haag is prachtig om te varen, maar vooral leuk met vrienden of kennissen. In mijn eentje zoek ik liever de natuur op. Waterpartijen, planten, bomen, vogels. Het Westland in, de Waterweg op: ik vind alles even mooi. Ook al vaar ik op een klein plasje en zie ik geen metershoge golven meer, het brengt me terug naar vroeger en geeft me rust. Het water verveelt nooit.”

Eigenaar

Jan Smith (74), zelfstandig ondernemer

Bootmerk en -type

Vlet

Werf (gebouwd bij)

Jachtwerf De Jong, 1920

Motor

Volvo Penta Diesel 20pk

Geschatte waarde

35.000 euro

Mooiste reis

„Over de Waterweg.”

Toekomstplannen

„Het Veerse Meer.”

Bekijk ook: Verslavend gepruttel