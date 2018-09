Bianca gaf zekerheid op voor meer zelfstandigheid

Netto inkomsten per maand: 4000 euro (met partner)

Vaste lasten: 3300 euro

Sparen: 300 euro

Budget

„Een vast salaris, een mooie leaseauto en goede secundaire arbeidsvoorwaarden: ik gaf het allemaal op om voor mezelf te beginnen. Natuurlijk was die zekerheid fijn, maar ik wilde meer zelfstandigheid. Ik ben begonnen om mijn eigen bedrijf als financieel planner op te zetten toen ik nog in loondienst was. Ik was toen net verhuisd, waardoor ik al wat zuiniger leefde. Vroeger ging ik een paar keer per jaar op vakantie en regelmatig uit eten of naar het theater. Nu minder, maar dat geeft niet. In de auto die ik als startende ondernemer kocht, een Peugeot 106 uit 1999, kon ik ook het hele land doorcrossen.”

Financiële misser

„Ik houd al jaren al mijn inkomsten en uitgaven goed bij, dus ik weet wat ik heb te besteden. Toch kan ik best impulsief zijn, bijvoorbeeld als het om kleding gaat. Dan draag ik het twee keer en hangt het daarna in de kast. Gelukkig gaat het nooit om echt grote dingen. Ik heb in elk geval geen missers waarvan ik buikpijn heb gekregen.”

Duurste aankoop

„Ons huis. We wilden de vrijheid van buiten wonen en meer ruimte om honden te houden. Ons vorige huis had een tuin van 40 vierkante meter, onze huidige tuin is 6500 m2! Het leuke is dat we nu veel meer zelf in en om het huis doen en dat we veel handiger blijken te zijn dan we hadden gedacht. Aan die vrijheid en ruimte hangt natuurlijk een prijskaartje, maar dat is het waard. Als het aan ons ligt, gaan we hier stokoud worden.”

Ik droom van...

„Ik zou willen dat iedereen zich goed financieel bewust en verantwoordelijk voelt. Mensen zijn de afgelopen jaren een beetje in slaap gesust; overheid en werkgevers regelden het wel. Maar we leven nu in een tijd waarin we het steeds meer zelf moeten gaan regelen. Voor mezelf zou ik willen dat ik straks minder inkomen nodig heb en toch kan leven zoals ik wil. Bijvoorbeeld door mijn hypotheek zo laag mogelijk te krijgen en via zonnepanelen energie op te wekken. Een goede gezondheid en geluk staan natuurlijk bovenaan mijn wensenlijst!”

