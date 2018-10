Mark van Eeuwen gelooft nog in de ware liefde

Van Eeuwen had onder meer een lange relatie met presentatrice/actrice Lieke van Lexmond. Dit voorjaar liep na anderhalf jaar de relatie met zijn vriendin Anne stuk.

Het leven mét een partner is uiteindelijk leuker dan zonder, vindt hij. “Dat geldt in elk geval voor mij. Ik wil mijn leven graag delen met iemand. In mijn eentje kan ik niet lachen, met z’n tweeën kan je lol maken. Maar ik ben ook gelukkig met wie ik nu ben. Ik ben nu meer mezelf dan ooit.”

Van Eeuwen heeft naast het acteren het produceren ontdekt. Met Alain de Levita en Paula van der Oest is hij een productiebedrijf begonnen. Produceren is geen plan B, maar een Plan A. ,,Mijn passie daarvoor is net zo groot als mijn passie voor acteren. Soms vind ik dat zelfs mooier, omdat je echt aan de voet staat van iets.”

Het past bij de ontwikkeling die hij de laatste jaren heeft doorgemaakt, stelt Van Eeuwen die doorbrak als soapacteur bij Goede Tijden, Slechte Tijden. ,,Terugblikkend ben ik wel erg lang een eeuwige Peter Pan geweest. Dan komt het moment om toch eens op te groeien. Ik wilde zaken doen en als gelijke worden beschouwd. Daar betaal je dan een prijs voor: ik kan me niet langer verschuilen achter het beeld van die jongen met die leuke lach. Nu word ik afgerekend op wat ik lever. En als acteur wil ik niet meer gecast worden als ’de mooie jongen’. Ik ga alleen nog maar voor rollen die mij heel veel voldoening geven en anders blijf ik lekker produceren.”

Bekijk ook: Mark neemt afscheid van eeuwig jong