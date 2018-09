In deze periode boek je het meest voordelig je vliegticket voor de kerstvakantie

Skyscanner onderzocht data van zowel korte als intercontinentale vluchten. Wil je je kerstvakantie vieren binnen Europa? Dan is het goed te weten dat de prijzen voor vliegtickets tien weken voor kerst gaan stijgen.

Maakt het je niet heel veel uit waar je naartoe gaat? Dan is het gemiddeld gezien het meest voordeling vier weken van tevoren te boeken: je bespaart hiermee zo’n 9% op je Europese vliegticket. Maar wacht zeker niet langer, want de laatste twee weken voor kerst worden de tickets stukken duurder.

Verre kerstbestemmingen

Zoek je een fijne verre bestemming voor je kerstverlof ? Dan liggen de zaken iets anders. Maakt het je niet heel veel waar je vakantie viert, dan kun je twee tot drie dagen voor kerst super last-minute een ticket boeken en daarmee gemiddeld 4% besparen. Boek je iets langer vooruit (tot een week voor de 25e december) dan pieken de prijzen nog snel.

Drie weken voor kerst kun je gemiddeld 15% besparen en elf weken van tevoren is de gemiddelde besparing 6%.

Meest rustige reisdag

Skyscanner tipt verder nog dat de zaterdag voor kerst de meest drukke reisdag in deze vakantieperiode is. Wil je de kerstdrukte omzeilen en wat rustiger vliegen? Dan kun je het best vertrekken op 17 december. Dat is gemiddeld gezien de minst drukke reisdag in deze periode.