Ⓒ Sebastian Gollnow/dpa

Vorige week had ik het op deze plek over oude besjes. Hoewel geschreven met een knipoog, kreeg ik om mijn oren. In het hoekje waar ik me – op dringend advies van een lezer – zat te schamen, dacht ik na over de vraag wat bejaard nu eigenlijk is. Want één ding was duidelijk: Telegraaflezers ’op leeftijd’ willen niet als bejaard worden weggezet. Ook niet als ze tegen de 90 lopen.