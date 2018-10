Dit kun je doen om verharing bij de hond te verminderen

Piet Hellemans: „De meeste honden hebben een dubbele vacht (onderhaar en dekharen) en verharen twee keer per jaar. Sommige vachttypes zoals stokhaar verharen het hele jaar door, met soms wat meer verharing in het voor- en najaar. Naast het vachttype kunnen stress, voeding of huidproblemen (zoals een allergie) invloed hebben op hoe snel de haren worden vervangen.

Waarschijnlijk heeft de hond van uw dochter een stokhaarvacht. Het continu verharen is iets te verminderen door de hond één keer per week goed te kammen of te borstelen, te wassen en met een krachtige föhn droog te blazen. Hierdoor kam, was en blaas je alle dode haren eruit waardoor hij deze gedurende de rest van de week minder verliest. Voer op basis van vis (veel meervoudig onverzadigde vetzuren) kan ook de huid en de vacht ondersteunen, waardoor de verharing afneemt.”

Vragen aan Piet? Mail dierenvriend@telegraaf.nl

Wie weet leest u het antwoord hier terug.