Deze grote cross-overs koop je voor €17.500

Hyundai ix35 (2010-’15)

De zitpositie is wat hoog, maar het interieur is lekker ruim. Ook de bagageruimte is met minimaal 591 liter riant. Op de weg is de ix35 niet het toppunt van comfort; de cross-over stuurt ook wat doods. Voor normaal gebruik is de 1.6-liter benzinemotor (1 op 12) sterk genoeg. Op gaspedaal.nl adverteert een ’vreemd merk’-dealer uit Noordwijk met een rijk uitgeruste, donkergrijze 1.6 i-Drive (2014, 80.000 km) voor € 17.495.

Nissan Qashqai (2014-heden)

De Qashqai heeft een boel binnenruimte, maar de bagageruimte is met 460 liter bescheiden. Ook qua gebruiksgemak laat de Qashqai puntjes liggen. Zo valt de achterbank niet te verschuiven of vanuit de kofferbak neer te klappen. De 1.2-liter instapmotor is wat onderbemeten. We laten voor € 17.495 ons oog vallen op een spierwitte 1.2 Acenta (2014, 49.000 km) bij de merkdealer in Den Bosch.

Volkswagen Golf Sportsvan (2014-heden)

De Sportsvan is een Golf met een zolderetage. Door de verschuifbare achterbank hebben vier volwassenen alle ruimte. De inhoud van de kofferbak varieert van 500 tot 590 liter. De 1.2-liter benzinemotor (1 op 14) is sterk genoeg. De DSG-automaat is iets zuiniger dan een handgeschakeld exemplaar. Via gaspedaal.nl stuiten we voor € 17.450 op een witte 1.4 TSI Highline (2014, 70.000 km) bij een dealer in Goes.

Oordeel van de Wegenwacht

Hyundai ix35

Als een ix35 ’stroomdood’ lijkt, komt dat vaak door een los massacontact tussen accu en carrosserie. De Wegenwacht zet ’m vast. Bij de koppeling zit een schakelaar die starten mogelijk maakt. Die wil weleens kapotgaan. Door vocht in de computer van het motormanagement kan de auto stilvallen. Vaak is droogmaken voldoende.

Nissan Qashqai

Als de accu leeg of los is geweest, wordt de sleutel soms niet meer herkend. Dat valt alleen in de garage op te lossen. Bij versies met een 1.2-liter benzinemotor blijft de elektronische nokkenasverstelling weleens vastzitten. De Wegenwacht kent een noodgreep waardoor kan worden doorgereden. Naar de garage, want een reparatie blijft noodzakelijk.

Volkswagen Golf Sportsvan

Bij versies met een TSI-motor slaat soms de bougiekabel ’door’, waardoor de motor op drie cilinders gaat lopen. Bij de 1.2-liter uitvoering kan de overdrukklep van de turbo blijven kleven zodat de motor slecht gaat lopen. Beide euvels kunnen door de Wegenwacht langs de kant van de weg worden gerepareerd.

Ons advies

In dit geval zouden wij kiezen voor de Volkswagen Golf Sportsvan vanwege de geboden ruimte, het praktische gebruiksgemak en rijcomfort.

