Recept van de dag: appelkoekjes

Dit weekeinde kan je overal bij telers open appelplukdagen meemaken. En het wordt alleen maar beter met die appels. Aanstaande zaterdag is bij Schulp in Breukelen de „open dag” van het onvolprezen Foodlog. Een van de vele activiteiten op die dag is de verkiezing van de beste Nederlandse cider. Want het gaat langzaam maar het gaat gestaag, Nederland begint de cider te ontdekken. Ik mag in de jury. Dus volgende week hoor je van mij wat de lekkerste cider is!

Nodig voor een blij gezin:

•120 gr havervlokken

•375 ml kokend water

•1 ei

•150 gr speltbloem

•60 gr suiker

•250 ml melk

•60 gr gesmolten boter

•3 frisse appels, geraspt

•60 gr pecannoten in stukjes

•boter om in te bakken

Bereiding:

Maar nu voor de gezelligheid, haverkoekjes. Roer de havervlokken in het kokende water. Even laten staan, dan ei, bloem, bakpoeder, zout en suiker erdoor. Vervolgens de melk, gesmolten boter, appels en de noten, goed roeren. En dan in een laagje hete echte boter in porties van een eetlepel, iedere kant drie minuten, bakken.

Serveer met ahornsiroop en wat citroenrasp. Je drinkt er een cidre doux, Duché de Longueville bij en geniet dan even stil van deze eenvoudige pracht.