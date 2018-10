Spiegelloze krachtpatser

Mirrorless is tegenwoordig het toverwoord in de fotografie. Door het ontbreken van een opklappende spiegel is de body van dergelijke camera’s kleiner en stiller.

Sony neemt in deze categorie het voortouw; Nikon en Canon hobbelen er een beetje achteraan. Een vakantie op Bali leek mij een uitgelezen kans om Sony’s nieuwste model, de A7III, aan de tand te voelen.

Hoewel geen lichtgewicht, is deze Sony erg compact. Samen met de meegeleverde f4/24-70 zoomlens ligt het geheel heerlijk in de hand en maakt hij een erg degelijke indruk.

Maar voordat er kan worden gefotografeerd, moet er eerst heel wat worden ingesteld. Sony noemt dit een basismodel, maar de mogelijkheden zijn enorm. Dit kan nogal overweldigend overkomen. Elk knopje is voor verschillende functies instelbaar. Na een paar dagen spelen komt er echter een aantal instellingen boven water dat toch erg handig is. Eye-AF bijvoorbeeld. Automatisch scherpstellen op iemands gezicht bestond al, maar op scherpstellen op het oog is nieuw. Ook al draagt iemand een bril, de camera stelt haarscherp in op de pupil, wat een portret maken een makkie maakt.

"Wat Sony ’basismodel’ noemt, heeft juist veel mogelijkheden"

Waar deze A7III in uitblinkt, is fotograferen als het donker wordt. De resultaten zijn zo scherp en vrij van ruis dat het lijkt alsof ik een statief heb gebruikt. Echt verbaasd was ik toen na drie dagen fotograferen bleek dat de batterij pas half leeg was. Voorheen vraten zulke camera’s stroom. Sony claimt dat je maar liefst 710 opnames kunt maken voordat hij leeg is. Minpuntje is dat er geen oplader is meegeleverd. Met het usb-kabeltje in het stopcontact duurt het maar liefst vier uur voordat je weer verder kunt. Een oplader met een extra batterij zul je er dus bij moeten kopen.

Het duurde dus even voordat ik hem helemaal onder controle had en de elektronische zoeker is best wennen als je jaren door een optische hebt gekeken, maar verder is het een genot om met deze A7III te fotograferen. De resultaten mogen er zijn. Het is vaak lastig om uit te leggen waarom sommige camera’s ’het’ wel hebben en andere niet. Een bepaald karakter dat de foto’s meekrijgen. Deze Sony heeft dat duidelijk wel.

Waardering

✭✭✭✭

Plus

Geweldige beeldkwaliteit, ook bij hoge ISO-instellingen.

Eye-autofocus.

Batterij gaat lang mee.

Degelijke en compacte bouw.

Geruisloos.

Min

Ontbreken batterijlader.

Pittige prijs.

Prijs

Body: €2299

Objectief 24-70mm f/4: €810

