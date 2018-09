Filmrecensie: ’The Predator’ ✭✭✭✩✩

Shane Black had in 1987 zelf een rol in Predator van John McTiernan. Dat was de film waarin hoofdrolspeler Arnold Schwarzenegger én de rest van de wereld de buitenaardse bloeddorst van de goed gecamoufleerde alien uit de titel voor het eerst leerden kennen. Sindsdien werd die kennismaking met enige regelmaat hernieuwd. En nu – dik dertig jaar later – reanimeert Black deze inmiddels lijvige sciencefiction-reeks met The predator. Alleen dit keer als regisseur.

In The predator belandt wéér zo’n buitenaardse jager op aarde, opnieuw met een flinke klap. Sluipschutter Quinn McKenna (Boyd Holbrook) weet na de crash van het ruimteschip de hand te leggen op wat buitenaardse souvenirs, die hij direct naar huis stuurt om ze veilig te stellen. Intussen roepen de autoriteiten de hulp in van bioloog Casey Brackett (Olivia Munn) om de bewusteloze predator te onderzoeken.

Als diezelfde predator vervolgen ontsnapt, aan het moorden slaat en op zoek gaat naar z’n verdwenen spullen, slaan de soldaat en de wetenschapper de handen ineen. Daarbij geholpen door een zootje ongeregeld van doorgedraaide militairen. Vervolgens blijkt de alien waarmee ze te maken tot hun verbazing niet eens de grootste vijand.

The predator drukt veelal op de juiste knopjes. Regisseur Shane Black (Kiss kiss bang bang, Iron Man 3, kiest daarbij niet voor koortsachtige spanning, maar voor dwarse humor en voor spetterende gruwelen. De afgehakte ledematen vliegen in het rond, overgoten door een heroïsch sausje. Fans van bloederig vermaak met een knipoog worden door de makers van deze film dan ook op maat bediend.

Marco Weijers