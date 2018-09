Filmrecensie: ’Papillon’ ✭✭✭✩✩

Een engeltje was Henri Charrière zeker niet. Maar de jarenlange martelgang die hij vanaf 1931 in een Franse strafkolonie voor de kiezen kreeg, stond buiten alle proportie. Zijn onthullende boek, vol mensonterende situaties en gevaarlijke ontsnappingspogingen, werd in 1973 al verfilmd met Steve McQueen en Dustin Hoffman. Het script van die klassieker is nu de leidraad geworden voor de 2018-remake.

Geen wonder is het dus dat de twee versies van Papillon veel op elkaar lijken. En geef regisseur Michael Noer eens ongelijk. Het verhaal over de potige Henri en de schriele vervalser Louis staat nog steeds als een huis. De een vechtend voor vrijheid, de ander hopend op lijfsbehoud. Tegenpolen zijn het, maar tussen de helse gevangenismuren in de afgelegen klamme jungle, hebben ze geen andere keuze dan op elkaar te leunen. Niet alleen om te kunnen ontsnappen, maar ook om überhaupt in leven te blijven. De directeur (Yorick van Wageningen) heeft geen greintje genade en medegevangenen blijken minstens zo gevaarlijk.

Deze Papillon is even spannend als de klassieker, heeft gruwelijkere details en een nieuwe proloog die eigenlijk weinig toevoegt. Maar het belangrijkst blijft de groeiende band tussen de twee hoofdpersonen. Ook in dit geval ontroert die met name in de slotakte, hoewel de prima gecaste Charlie Hunnam en Rami Malek ook weer geen McQueen en Hoffman zijn.