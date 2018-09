Filmrecensie: ’Catacombe’ ✭✭✩✩✩

Als profvoetballer is Jermaine Slagter zo’n belofte die nooit helemaal is uitgekomen. Terwijl hij ’t zich zo anders had voorgesteld. In de nadagen van zijn carrière is hij niet langer topfit, is zijn huwelijk op de klippen gelopen en heeft hij grote gokschulden. De donkere wolken boven zijn hoofd pakken zich in Catacombe dan ook steeds dichter samen.

Willem de Bruin, die faam verwierf als de ene helft van het populaire rapduo The Opposites, geeft gestalte aan de gedesillusioneerde voetbalprof. Hij maakt zijn filmdebuut in deze tweede film van Victor D. Ponten en leerde voor zijn rol een balletje trappen van voetballer Glenn Helder.

Niet dat daar heel veel van te zien is in Catacombe, waarin het er vooral om draait dat Slagter steeds verder in het nauw wordt gedreven. Verder gokken blijkt - niet verrassend - een slechte manier manier om van zijn schulden af te komen. Wat hem kwetsbaar maakt voor types die aan ’matchfixing’ doen.

Victor D. Ponten regisseerde eerder samen met Jim Taihuttu de roadmovie Rabat (2011). Tevens trad hij op als creatief producent voor diens volgende film Wolf (2013), toevallig ook over een sporter die wankelt op het randje van de criminele afgrond.

Dat wankelen lijkt in Catacombe echter eindeloos te duren. Ook al omdat de debuterende De Bruin als beginnend acteur niet opgewassen is tegen het gebrek aan ontwikkeling en diepgang in het scenario. In plaats van toenemend broeierig is zijn optreden daardoor helaas nogal mat.