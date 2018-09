Filmrecensie: ’Maria by Callas’ ✭✭✭✭✩

Afgeladen theaters, op de voet gevolgd door journalisten, fans van alle leeftijden; Maria Callas was de popster van de opera. Maar een prettige vrouw was de iconische sopraan ook zeker weer niet altijd. De documentaire Maria by Callas laat haar verschillende kanten mooi aan het licht komen, consequent bezien door haar eigen ogen.

Drie jaar lang speurde regisseur Tom Volf archieven af voor zijn portret van ’la divina’, dat begint in 1952 (drie jaar na Callas’ grote doorbraak in Venetië) en doorgaat tot haar plotselinge dood in 1977. In interviews horen we haar vertellen hoe vrouwen hun man zouden moeten dienen en muziek een onontkoombaar lot was, maar intussen zien we La Callas ook als een stellige diva die zich niet van de wijs laat brengen door de druk die haar populariteit met zich meebrengt. Aangevuld met openhartige voorgelezen brieven aan onder anderen Grace Kelly en zangdocent Elvira de Hidalgo, geeft Maria by Callas zo een genuanceerd, menselijk beeld van de Amerikaans-Griekse mythe, die niet alleen heel kritisch op zichzelf was, maar ook moeite had om privé- en werkleven van elkaar gescheiden te houden.

En natuurlijk zijn er de optredens. Volf toont ze – net als de rest van zijn archiefbeelden – meestal in kleur, hoewel de digitale nabewerking daarvan soms iets te gepolijst aandoet. Belangrijker is dat ze nergens zijn ingekort, waardoor beroemde vertolkingen in o.a. Carmen en Norma volledig tot hun recht komen. De zichtbare overgave die de tragédienne in haar spel stopte, sprankelt nog steeds.