Wijnglazen schoonmaken? Zo doe je dat

1. Wijnglazen mogen best in de vaatwasser, maar zet dan aan het einde van het wasprogramma de deur open om de stoom te laten ontsnappen. Stoom kan nogal agressief voor fijne wijnglazen zijn en kan er op termijn voor zorgen dat ze mat uitslaan.

2. Spoel wijnglazen die u uit de vaatwasser haalt, even na en droog ze met een schone droge theedoek of een speciale glazendoek. Vochtige doeken kunnen een muf aroma op het glas achterlaten.

3. Zet uw wijnglazen altijd rechtop terug in de kast. Als u ze omgekeerd neerzet, kan de lucht in het glas muf worden of de geur van de kast in het glas trekken en op die manier de smaak van de wijn beïnvloeden.

4. Kristallen glazen kunt u beter met de hand afwassen. Kristal is niet bestand tegen vaatwasmiddelen en kan melkachtig dof worden.

5. Schenkt u rode wijn uit een karaf en hebt u last van verkleuring en kalkafzetting? Vul de karaf met warm water en een reinigingstablet voor een kunstgebit. Na een nacht weken is de aanslag verdwenen.

