Kastje één, met de pepers dus, wordt niet zo vaak gebruikt omdat de meeste benutte pepersoorten illegaal naar lade twee zijn verhuisd. In kastje één staan ook twee flesjes. Er zit een diepzoete vloeistof in.

Ik dacht altijd dat ik ze van kookmagiër Robert Verweij (Teest, voor de allerbeste kooklessen)) had gekregen. Hij duwde me ooit precies zo’n flesje in handen. Als azijnstarter. De inhoud van de twee flesjes lijkt dadelsap. Niet overdreven zoet, maar vooral smakelijk. Rozijnen, pruimen, dadels, die hoek.

Vorige week maakte ik een tomatensaus die een diepe smaakondergrond ontbeerde. Ik nam een beetje uit een van de twee flesjes. De saus werd geniaal.

Dus Robert gebeld. Maar hij had er niets mee te maken, zei hij. Hij zei dat er soms in keukenkastjes spontaan flesjes staan met saus die naar dadels, rozijnen en pruimen smaken. Dat dat weliswaar een mysterie is, maar daarom niet minder waar. Robert Verweij is een wijs man. Ik geloof hem.

f.wilbrink@telegraaf.nl