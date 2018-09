Zelfs in Thailand willen we vooral ... wifi, wifi en méér wifi

333Travel, een specialist in verre reizen, greep in naar aanleiding van een enquête onder toeristen waaruit bleek dat internet wordt gezien als een wel heel belangrijk onderdeel van de reis. „Vooral stellen en gezinnen willen onderweg steeds online zijn voor contact met thuisfront, sociale media en e-mail”, zegt eigenaar Frangken Tuhumena, die zodoende op het idee van de wifi-busjes kwam.

„Internet in het buitenland is haast de eerste behoefte van toeristen geworden”, beaamt ook woordvoerster Hanita van der Meer van Thomas Cook. „Gratis internet in de receptie is niet meer genoeg, het moet ook in de kamers en op het strand feilloos werken. Met die omslag zijn wij en onze hotels druk bezig. We nemen ook proeven met wifi in de transferbussen. Dat slaat goed aan en gaan we verder uitrollen.”

Directeur Coby van Dongen van De Jong Intra Vakanties wijst op een duivels dilemma. „Steeds meer passagiers willen wifi, zodat ze ook onderweg altijd online zijn met hun mobieltje, maar anderen zijn daar juist fel op tegen. Dat wekt onderweg vaak irritaties op.”

Volgens Van Dongen, die meer touringcars uitrust met wifi vanwege de grotere vraag, moeten reizigers er zelf uitkomen. „Er is zo veel moois te zien onderweg, dat het zonde is om steeds op je telefoon te turen. Wij kunnen niets verbieden of verplichten. Maar laatst werd op een rondreis door Schotland door alle inzittenden onderling afgesproken dat internet alleen in het hotel zou worden gebruikt en niet meer in de bus. Dat gebeurde na een open discussie.”