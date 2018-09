Recept van de dag: gevulde msemmen

Nodig voor de msemmen:

•100 gr roomboter en 100 gr olijfolie, gemengd en verwarmd

•200 gr fijne griesmeel

•200 gr bloem

•zout

•250 gr lauwwarm water

Voor de vulling:

•1 rode ui, gesnipperd

•1 teen knoflook, gesnipperd

•1 rode paprika, in blokjes

•100 gr gehakt

•1 eetl ras el hanout

•beetje geraspte kaas

Bereiding:

Meng griesmeel en bloem met zout, voeg lauwwarm water toe en kneed tien minuten. Maak er 6 bolletjes van. Smeer licht in met olie-botermengel. Laat even rusten.

Dan nog eens bestrijken en op eveneens besmeerde aanrecht uitdrukken. Beetje griesmeel in het midden, nog een paar druppels boter/olie. Dan bak je uien, knoflook, paprika en het gehakt, gekruid met wat ras el hanout vijf minuten op laag vuur.

Laat het mengsel in een vergiet afkoelen. Vul er dan de msemmen mee. Steeds een beetje in het midden en vouw de buitenkanten tegen elkaar. Bestrooi met wat geraspte kaas en bak in de oven op 180°C in 10 minuten tot een kwartier bruin.

Ik zeg: drink er een alcoholvrije Brugse Zot, Sport Zot, bij. Gezellig eten, echt waar.