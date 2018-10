Luchtig design

Technorib maakt naast de Pirelli ribs ook hun jetboten, die als bijboot op grotere jachten moeten concurreren met de Williams tenders. Ook zijn er platte luxe tenders met inboard diesel voor megajachten. P Zero is de naam van een legendarische Pirelli autoband uit het Formule 1 circuit. De geteste rib kreeg dezelfde naam.

De Pirelli’s hebben de hightech uitstraling van het bandenmerk aan het Italiaanse design van de handgemaakte boten meegegeven. Kenmerkend is de brede strook met het P Zero autobandprofiel op de tubes. Met negen verschillende kleuren tubes en contrasterende tinten gelcoat en kussens, is een sterk gepersonaliseerde boot samen te stellen.

De grootste Pirelli is de 1900. Met een prijs van dik anderhalf miljoen is dit een opblaasjacht voor de happy few. De 880 is een van de kleinste van de serie ribs. Bijzonder is dat deze met inboard benzine- en dieselmotoren van 260-430pk kan worden uitgevoerd. Het is zelfs mogelijk om te kiezen voor 2 x 250 pk inboard benzine of, voor een buitenboordmotor van 300 - 400 pk. De geteste P Zero had de nieuwe Suzuki DF 350A, 6 cilinder 4,4 liter 350pk benzine outboard met duoprop aan de spiegel. Bijzonder is ook dat deze set nog net trailerbaar is. Met lege tubes is deze negen meter lange rib maar 255 breed. Je hebt wel een drie-assige trailer nodig en samen weegt de lege boot precies de maximale 3500 kilo.

De 880 L is degelijk gebouwd met zes grote hypalon tubes rond verzorgd polyesterwerk. In de vierkante boeg is een ankerkluis met daarachter een U-vormige bank. De tafel kan met een schaarmechanisme in de vloer zakken, maar de fragiele constructie is een van de weinige minpunten op deze boot. Centraal is een opvallende Z-vormige stuurconsole met een deur naar het sanitair. In de opvallend ruime natte cel vind je een spoeltoilet, wasbak en een kastje. De bestuurdersplek is ergonomisch fijn gevormd. De bank is om te klappen naar een stasteun en aan de achterkant is een koelkast.

Achter in het zitgedeelte is een bank in de breedte en daarachter een mega zonnedek boven een enorme opbergplek. De P Zero is met een prijs vanaf €118.500 (met 6,2 liter 300 pk Mercuiser inboard benzine) luxe uitgevoerd, maar de demoboot (€161.000) was verrijkt met alle opties. Zoals de teakhouten dekken en een elektrische ankerlier met digitale aanwijzer voor de ketting. Standaard zijn wel een acculader en een ingebouwde turbo luchtpomp. Als je de boot op de trailer zet, kun je de tubes daarmee vacuümtrekken en ook het oppompen gebeurt heel snel.

Op de Maas bij Roermond is de P Zero een echte eyecatcher. De motor is stationair zo stil dat je bijna het gevoel hebt met een elektroboot op stap te zijn. Op de rivier kan het gas open en merk je dat het onderwaterschip uitstekend spoort en het nieuwe Suzukiblok soepel accelereert. Er is maar weinig trim nodig om de maximale snelheid van 81 km/u te halen. In ruime bochten lijkt het alsof de P Zero op een luchtkussen zweeft. Ook in golven en snelle bochten blijft de boot onder controle en luistert braaf naar de commando’s van de stuurman. Op topsnelheid verbruikt de Suzuki maximaal 98 l/u en blijft ook op volle toeren superstil presteren. De Pirelli P Zero 880 L vormt samen met de Suzuki BF 350 een fijne combinatie die opvalt door fraai Italiaans design en prima vaareigenschappen.

Cijfer 7,7

Constructie ✭✭✭✭

Comfort & Ruimte ✭✭✭✭

Afwerking ✭✭✭✭

Ergonomie ✭✭✭

Vaareigenschappen ✭✭✭✭

Prijs/kwaliteit ✭✭✭

Technische Specificaties

Lengte: 9,02 m.

Breedte: 3,12 m.

Diepgang: 0,85 m.

Waterverplaatsing: ca. 2000 kg

Motorisering: 350 pk Suzuki DF 350A

Prijs vanaf: € 118.500

Meer info: bestboats.nl