Chris Smith uit Michigan was pas 13 toen hij in 1874 zijn eerste mahoniehouten roeibootje maakte. Iedereen vond het prachtig en binnen twee jaar kon hij van bootbouwen zijn beroep maken. Rond 1900 knutselde ’Crafty Chris’ een benzinemotor in een roeiboot. De topsnelheid was slechts 10 km per uur, maar hij legde er de fundamenten voor het fenomeen ’motorboot’ mee.